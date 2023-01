Regionali Lazio, la Cgil mette un freno alle voci: "Non stiamo con il M5S"

La scelta di Tina Balì, di accettare la candidatura come capolista per il Coordinamento 2050 a sostegno di Donatella Bianchi, ha messo in allerta il centrosinistra locale. La segretaria nazionale Flai-Cgil, la sigla che tutela i lavoratori del settore agroalimentare e ambientale, è stata coinvolta da Stefano Fassina e a febbraio sarà della partita nel campo guidato da Giuseppe Conte, contro l'ex alleato Alessio D'Amato da una parte e l'ex Croce Rossa Francesco Rocca, il "tecnico" esperto di sanità che piace a Giorgia Meloni, dall'altra.

L'avvicinamento della Cgil al M5S di Giuseppe Conte

Questo ha fatto pensare a molti, quasi tutti a dire il vero, che la struttura confederale rossa abbia definitivamente deciso di sposare la sfida dei Cinquestelle nel Lazio, puntando sulla giornalista ambientalista. D'altronde la presenza della Cgil a una recente assemblea del Coordinamento 2050 a Spinaceto non è passata inosservata. Come non è passata sotto silenzio la contrarietà espressa nei confronti del termovalorizzatore, messa sul tavolo insieme a Legambiente già a luglio scorso: un tema, quello della chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma che non passi per la costruzione di nuovi impianti, che accomuna la Cgil al M5S e la contrappone a buona parte di coloro che compongono la coalizione a sostegno di D'Amato, in primis il Terzo Polo di Calenda e Renzi. I segnali di avvicinamento a livello nazionale, poi, sono stati molteplici.

Il freno del segretario di Roma e Lazio: "Siamo un'organizzazione pluralista"

Ma Natale Di Cola, segretario della Cgil Roma e Lazio, non ci sta: "Ero a Spinaceto all'iniziativa del Coordinamento 2050 - conferma a RomaToday - ma vado ovunque si dia spazio alle idee della Cgil. Ero da Amedeo Ciaccheri a Spin Time, sono stato da Marta Bonafoni ospite del movimento Pop!. Dove si parla di diritti e lavoro, io vado. Indubbiamente Stefano Fassina in questi anni con noi ha condiviso tante battaglie". Ma questo non significa che la Cgil sostenga il M5S: "Incontreremo tutti coloro che vorranno parlare con noi durante questa campagna elettorale - conferma - perché abbiamo dei punti programmatici chiari. Tina Balì è una candidata, ma posso assicurare che ce ne sono molti altri in varie liste e lo so perché da statuto chi si candida decade dagli organismi e deve quindi comunicarlo. Siamo un'organizzazione plurale, per noi è normale partecipare alla vita politica".

"Chiedevamo continuità al progetto unitario"

Certo è che la divisione del campo largo, il "modello Lazio" frutto di tanto sudore da parte dell'ex governatore Nicola Zingaretti e del suo vice Daniele Leodori, non è stata una buona notizia per il sindacato: "Chiedevamo continuità al progetto di governo del Lazio - prosegue Di Cola - non solo per il tipo di formazione politica che si era creata ma anche perché è assurdo che eventualmente una sola delle due parti che hanno iniziato determinate progettualità si trovi a gestire i 18 miliardi che arriveranno dall'Europa. Per non parlare della lotta alla precarietà e al carovita. Ci è sembrato stupido dividersi in una fase così delicata. In ogni caso, questo è un dato politico, la rottura dell'alleanza ha fatto sostenere scelte differenti ai nostri dirigenti e iscritti".

"Non mi candido, sono impegnato in altro"

Un punto, però, dev'essere chiaro a Di Cola lo ribadisce: "Chi sostiene che la Cgil stia con i Cinquestelle tira decisamente troppo la corda - sottolinea - perché non esistono e non sono mai esistiti ordini di scuderia. Gli iscritti leggeranno i programmi e si orienteranno come meglio credono. Io stesso prenderò una decisione in favore di chi difende il lavoro ed è più vicino ai miei valori e alla mia passione. Non dirò nulla pubblicamente, il mio ruolo lo impone". E anche stavolta il suo ruolo sarà solo quello di elettore molto interessato, non di candidato: "Non ho tempo, sono impegnato ad affrontare le emergenze attuali".