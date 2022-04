Tra i contrari al termovalorizzatore anche la Cgil: "Quello di Gualtieri è uno strappo con la città"

La Cgil, Legambiente, comitati di cittadini che hanno sostenuto il sindaco in campagna elettorale e oggi si dicono delusi. Contro il termovalorizzatore annunciato dal sindaco Gualtieri per chiudere il ciclo dei rifiuti non c'è solo una fetta di maggioranza e i consiglieri del M5s. A contestare il primo cittadino c'è il primo sindacato d'Italia, storicamente il più vicino da sempre ai democratici.

Gelo con la Cgil

Dure le parole del segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola. "Se si fanno proposte non contenute nei programmi elettorali - spiega - e che quindi i cittadini non possono conoscere e invece di condividere le proposte prima di avanzarle come scritto negli stessi programmi queste si tengono segrete e si annunciano direttamente in Consiglio comunale allora si è consumato uno strappo con la città".

"Un fulmine a ciel sereno"

Poi ci sono i comitati. Carte in regola, storica associazioni di professionisti che lavora su più temi legati alla città, dall'urbanistica al verde pubblico alle grandi opere, ai rifiuti parla di "fulmine a cielo sereno per molti cittadini, soprattutto per quelli che avevano letto il programma del candidato sindaco sui rifiuti". Perché la parola "termovalorizzatore" non c'era. "Una scelta così importante e così controversa sarebbe dovuta partire da un confronto con la città, anzichè essere calata dall’alto, con una comunicazione istituzionale.

Contro una scelta calata dall'alto

Una delusione che sta più nel metodo utilizzato per comunicare la scelta che non nel merito della stessa rispetto alla quale qualcuno, non tutti, poteva essere disposto a discutere. Calata dall'alto, non contenuta nel programma elettorale, non oggetto di confronto con la città tramite il Consiglio comunale, che è stato semplicemente informato qualche ora prima che l'annuncio fosse già sulle agenzie di stampa. Una mossa difficile da digerire. Di metodo sbagliato e di "partito caserma" ha parlato Marco Miccoli, noto esponente del Pd romano. Sulla sua pagina Facebook si è animato in queste ore un dibattito acceso. Tra i contrari all'impianto anche Estella Marino, ex assessora all'Ambiente del sindaco Ignazio Marino.

Le parole di Legambiente

E poi c'è Legambiente. Durissime le parole dei presidenti Stefano Ciafani, nazionale, e Roberto Scacchi, della sezione Lazio. "La costruzione di quello che sarebbe il secondo più grande termovalorizzatore italiano nella Capitale è una scelta totalmente sbagliata, contraria alle politiche ambientaliste e ai principi di sviluppo ecosostenibile ed economia circolare". Un progetto che "andrebbe in direzione esattamente contraria anche a percorsi virtuosi messi in campo da questa stessa amministrazione".