"Mai più feste così": i sindacati bocciano Gualtieri per l'immondizia di Natale

Quindici immagini con cassonetti debordanti e marciapiedi invasi dai rifiuti. Una per ciascuno municipio di Roma. Sono gli scatti che gli operatori Ama aderenti alla FP Cgil hanno realizzato. Ed ora fanno parte di una “cartolina di Natale” che, il sindacato di corso d’Italia, ha recapitato all’indirizzo dell’amministrazione comunale. Cartolina che si apre con un’esplicita richiesta: “mai più feste così”.

La cartolina mandata a Gualtieri

“Caro sindaco, così non si può andare avanti non lo meritano né le lavoratrici e i lavoratori, né le cittadine e i cittadini” si legge nella lettera che gli operatori di Ama hanno inviato all’inquilino di piazza del Campidoglio. Durante le festività natalizie, la città si è trovata ad affrontare un aumento nella produzione dei rifiuti. L’immondizia da raccogliere, solitamente pari a 16/17mila tonnellate, è salita a 19mila. Una crescita che però avviene tutti gli anni e che, pertanto, non può essere additata come responsabile della sporcizia che ha invaso la città.

Perchè tanti rifiuti durante le feste

Gli sforzi messi in campo dagli operatori dell’Ama, durante i giorni di Natale, hanno dovuto pagare lo scotto degli impianti chiusi. E’ questa la motivazione addotta dall’assessorato capitolino ai rifiuti. Un problema che si è verificato nelle giornate tra la vigilia e santo Stefano. Ma che, a dispetto delle previsioni ottimistiche dello stesso assessorato, si è ripetuta anche per il ponte dell’Epifania. La chiusura degli impianti, in quei giorni, ha rallentato il processo di raccolta e l’immondizia rimasta a terra. Poi “ripulire postazioni che diventano discariche – ha spiegato Maurizio Marchini, il portavoce dell’associazione Lila (laboratorio idee lavoratori ambiente) – comporta un tempo che varia dai trenta ai quaranta minuti, se s’impiagano due operatori”. E questo contribuisce a rendere l’idea di quanti lavoratori servano per ripulire, la città, dai tanti rifiuti accumulatisi intorno ai cassonetti”.

Le richieste dei lavoratori di Ama

“Noi faremo come sempre la nostra parte- scrivono i lavoratori nella cartolina- ma chiediamo un cambio di passo nella gestione dell'Ama, più sicurezza, più assunzioni, più mezzi e strumenti per migliorare il nostro lavoro. Le chiediamo di ascoltare chi lavora per affrontare l'emergenza e non vedere mai più la nostra città ridotta così”. E le quindici fotografie che, come le tessere di un mosaico, compongono la cartolina della “mondezza” di Natale, stanno lì a testimoniare come si sia ridotta Roma durante le feste.

“Lo scorso anno lo scenario era radicalmente diverso grazie ad un piano straordinario pulizia e ad una strategia condivisa con le organizzazioni di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori – ha commentato Natale Di Cola, il segretario della Cgil di Roma e del Lazio - Quest'anno il Comune ha deciso di non avviare alcun confronto. I risultati sono una città sporca e il peggioramento delle condizioni di lavoro, aggravate dal maltempo di questa notte, con le lavoratrici e i lavoratori che hanno dovuto raccogliere a mano i rifiuti sotto la pioggia. Serve un cambio di passo”.