Cosa fare a Roma con i bambini nel weekend del 9 e 10 aprile

Secondo fine settimana di aprile, 7 giorni all'apertura delle uova di Pasqua, e tanti eventi a misura di bambini da vivere nella Capitale e dintorni. Mostre, spettacoli teatrali, parchi a tema che inaugurano e portano indietro nel passato, ma anche mondi fantastici, con supereroi e personaggi delle fiabe, tutti da scoprire.

Cosa fare a Roma con i bambini sabato 9 e domenica 10 aprile

Il weekend del 9 e 10 aprile è quello della riapertura di Roma World, il parco a tema dell'antica Roma. In programma anche una divertente colazione di Pasqua con Bugs Bunny. In città ci sono mostre da non perdere, come la "Via delle api" al Museo Civico di Zoologia; si sono riaperte le porte del "Fantastico mondo del Fantastico" e quelle di Cinecittà World con tante attrazioni da scoprire.

E, ancora, nuovi spettacoli teatrali, laboratori, visite guidate e cacce al tesoro da non perdere. Ecco gli eventi per bambini a Roma il 9 e 10 aprile:

Riapre Roma World

Riapre Roma World, dove si può tornare indietro nel tempo di due millenni. Il parco a tema dell'antica Roma permetterà ai bambini e anche agli adulti di immergersi nel contesto storico degli antichi romani, con l'arena dei gladiatori, quella dei rapaci e la fattoria. A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Breakfast with Bunny

Torna l’appuntamento con Bugs Bunny all’Hard Rock Cafe di Roma per le feste di Pasqua. Nel tempio rock di via Veneto, sabato 9 aprile - tra le 10 e le 12 - si svolgerà l’ormai tradizionale colazione con le famiglie e i bambini che potranno incontrare il coniglietto più famoso al mondo. Il menu prevede una colazione americana al piatto con servizio al tavolo, disponibile anche in versione vegetariana. Bugs Bunny intratterrà i più giovani ospiti e consegnerà loro un regalo in un’atmosfera a tema e musica dedicata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il Fantastico mondo del Fantastico

Seconda domenica di riapertura del “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco a tema, nell’antico Castello di Lunghezza che riapre con tante magiche novità e nuovi protagonisti dell’immaginario per i bambini. Tanto verde, tanti spettacoli e, novità assoluta, l'arrivo di Frankestein Junior. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Divertimento a Cinecittà World

Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, ha riaperto al pubblico per una nuova stagione ricca di novità, emozioni e spensieratezza. Tantissime attrazioni anche per i più piccoli. Inoltre il parco si impreziosice con alcuni capolavori del cinema, aprirà infatti apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto: "Il Giardino degli Dei" è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, scenografi da 3 generazioni e da oltre 80 anni a Cinecittà. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La casa delle farfalle

"La casa delle Farfalle" è un giardino magico da scoprire in primavera con i più piccoli. Qui le farfalle sprigionano tutta la loro bellezza. All’interno, ognuno avrà la possibilità di passeggiare in mezzo ad una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più appariscenti del mondo. Si potranno osservare le farfalle mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale. Si potranno svolgere visite guidate, laboratori didattici e giochi. Previsto anche street food, aree picnic, truccabimbi, mercatino, live music. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

La via delle api

La via delle api è tornata al Museo Civico di Zoologia. La mostra è un percorso espositivo dedicato al mondo delle api e dei loro prodotti, dal miele alla pappa reale.Attraverso preparati provenienti dalle collezioni entomologiche del museo, materiali apistici, video accattivanti e modelli, vuole guidare il visitatore alla scoperta della “via delle api”: dal particolare ciclo vitale di questi insetti alla straordinaria organizzazione sociale e al loro fondamentale ruolo nell'impollinazione delle piante. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Volo in mongolfiera

Il 10 aprile riapre il Bosco di Paliano e tante sono le attività e le sorprese previste nel giorno di apertura della nuova stagione. Nel grande bosco in provincia di Frosinone, si esibirà la Banda Musicale di Paliano alle 12. Poi una Mongolfiera si alzerà dal grande prato del bosco per far vivere a chi vorrà un'esperienza unica. Dalle 16 alle 18 bambini e adulti potranno effettuare in piena sicurezza un volo ancorato di 20 mt. per godere dall'alto la maestosità del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"La vera storia di Tristobaldo Burbero"

Sabato 9 aprile, al teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "La vera storia di Tristobaldo Burbero". È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nei buoni sentimenti. Grazie all’aiuto di simpatici spiritelli si renderà conto di aver sbagliato e diventerà virtuoso e generoso. Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Piccoli investigatori sull’Appia Antica

La Regina Viarium, la regina delle vie, la prima autostrada della storia: l’Appia Antica. Insieme con la natura, che in questo posto fa da padrona, ci sono loro, gli antichi resti archeologici del glorioso passato della nostra città che da secoli sono testimoni della vita che scorre. Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventura che lascerà tutti sorpresi. Attività, tranelli e indizi da ricondurre a importanti monumenti attendono i bambini, per risolvere un caso davvero speciale. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Attività e visite didattiche per famiglie con bambini

L'associazione Cicero in Rome, organizza nel weekend attività e visite didattiche tra arte, storia e archeologia per famiglie con bambini e ragazzi da 2 a 11 anni. Si va alla scoperta delle Terme di Caracalla, si scopre l'arte moderna con una visita guidata didattica alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. In programma una speciale caccia al tesoro in via dei Fori Imperiali e l'attività "Oh che bel Castello!", una baby caccia al tesoro nei giardini di Castel Sant'Angelo. E tanti altri interessanti itinerari. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gli appuntamenti di Roma Culture

Al Museo Napoleonico, sabato 9 aprile dalle ore 16 in programma il laboratorio creativo In viaggio con Napoleone per bambini di 8-12 anni. Massimo 5 bambini, prenotazione obbligatoria allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

resso gli spazi del Mattatoio proseguono gli appuntamenti di Ricreazione - mappa mondi, i laboratori artistici di movimento, musica e disegno per bambini che hanno l’obiettivo di sollecitare l’esplorazione creativa attraverso l’esperienza corporea e di stimolare un primo sguardo critico sull’arte contemporanea. Appuntamento sabato 9 e domenica 10 aprile con le due curatrici, Ilaria Mancia e Paola Granato, che guideranno i bambini nell’incontro con gli artisti in residenza per scoprire da vicino il lavoro di ideazione e creazione di un progetto artistico, e con la danzatrice e coreografa Marina Donatone che condurrà un laboratorio di movimento. Dalle ore 10 (bambini 1^ e 2^ elementare) e dalle 11.45 (bambini 3^, 4^, 5^ elementare). Max 15 partecipanti, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: infanzia.pelanda@palaexpo.it entro il 7 aprile.

Presso la Sala Coro dell’Auditorium Parco della Musica, domenica 10 aprile alle ore 11 e alle 12.15 l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone Drum Circle, un laboratorio ritmico interattivo destinato a bambini di 6-10 anni per stimolare la loro creatività e la loro capacità di ascolto. I partecipanti potranno esplorare ed esprimere il proprio senso ritmico grazie alla guida di un Maestro che li incoraggerà a riprodurre ritmi e improvvisare con strumenti a percussione messi a loro disposizione. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro del Lido di Ostia domenica 10 aprile alle ore 16 e alle 18, Tam Teatromusica presenta lo spettacolo Ho un punto fra le mani, diretto e interpretato da Flavia Bussolotto, con le creazioni digitali dal vivo di Alessandro Martinello. Un libero gioco multisensoriale a partire dalla pittura di Kandinskij per avvicinare i bambini di 2-6 anni all'arte pittorica, attraverso i linguaggi teatrali, capaci di arricchire e di stimolare emozionalmente ogni loro scoperta. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Tor Bella Monaca domenica 10 aprile alle ore 17, per Teatro in Famiglia la compagnia Nomen Omen presenta Le nuove avventure di Dorothy nel regno di Oz nell’adattamento teatrale e con la regia di Danilo Zuliani. La giovane Dorothy ritorna a Oz per liberare i suoi amici, lo Spaventapasseri, l’Uomo di Latta ed il Leone Codardo, dal malvagio Re Niomo. Uno spettacolo con musiche e canzoni originali, adatto a tutte le età, un’occasione per riflettere sui valori dell’amicizia e della lealtà. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, la mostra Dante nelle sculture di Pietro Canonica (in corso fino al 30 aprile), presenta per i più piccoli la sezione Dante nelle sculture di Pietro Canonica. Kids, con testi appositamente pensati per loro, per una visita adatta a tutta la famiglia. Ingresso gratuito da martedì a domenica ore 10-16, ultimo ingresso 30 minuti prima. Info 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).