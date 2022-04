Riapre Roma World, dove si può tornare indietro nel tempo di due millenni

Prezzo non disponibile

Pronti a calarvi nei panni di un gladiatore? Di uno schiavo o di un mercante dell’antica Roma? A passeggiare nel bosco tra sughere e animali della fattoria? La storia vi aspetta dal 9 aprile nel nuovo parco a tema Roma World che sorge a due passi da Roma.

Entriamo dal Portale e torniamo indietro nel tempo di due millenni: ci attende il Villaggio dei Legionari. Di fronte a noi si stagliano il Castrum, l’Accampamento Militare con le sue torri e fortificazioni e l’Arena dei Gladiatori, dove assistere a spettacoli e sfide o imparare le tecniche di combattimento maneggiando una spada, appunto il Gladio (o Rudis in legno) guidati dagli istruttori del Gruppo Storico Romano. Nella Taberna, il ristorante del parco, o nell’area picnic, si mangia come gli antichi Romani, tra carni, bevande e piatti d’epoca. Il mercato degli artigiani ci fa scoprire oggetti, costumi e tecniche antiche. Gli amanti dell’outdoor possono pernottare in tenda nel villaggio, godendosi dopo la Cena del Legionario il suggestivo Spettacolo del Fuoco.

Il villaggio è animato dai versi degli animali della fattoria: capre, pecore e mucche nane, simpatici maialini, chiassose oche, papere, galline, conigli, asinelli, oltre a cammelli, pony, lama, struzzi e tartarughe. Possiamo nutrirli e imparare a prenderci cura di loro. Sul bordo dell’accampamento sorge l’Arena dei rapaci dove ammirare gli spettacoli di falconeria: dal volo dell’aquila agli attacchi dei falchi sulla preda, dall’ipnotico sguardo del gufo alla singolarità del barbagianni. Possiamo interagire con gli animali, diventando Falconieri per un giorno, facendo volare i rapaci al pugno nei boschetti circostanti.

A Roma World i bambini sono protagonisti, in un ambiente sicuro e controllato, possono divertirsi con il parco avventura nel bosco, la nuova funivia zipline, passaggi sospesi e altalene, mettersi alla prova nel tiro con l’arco, o salire per un giro su pony e cammelli. Chi ama la natura apprezzerà i sentieri del bosco o il Tour Botanico, alla scoperta della biodiversità tra sughere, ginestre, mirti e pezzi di macchia mediterranea, che avvolgono il piccolo Tempio di Giunone, o camminare fino al piccolo Villaggio dei Barbari.

Per gli appassionati di Cinema immancabile la visita allo spettacolare set di Ben Hur, film premiato con 11 Oscar, e la corsa delle bighe, ambientata nella grande arena di sabbia che riproduce il Circo di Massenzio: una scena leggendaria della storia del cinema.

La Storia ha inizio… dal 9 aprile a Roma World!