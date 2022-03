Bosco di Paliano, la nuova stagione decolla in mongolfiera

Il 3 aprile riapre il Bosco di Paliano e tante sono le attività e le sorprese previste nel giorno di apertura della nuova stagione. Nel grande bosco in provincia di Frosinone, si esibirà la Banda Musicale di Paliano si esibirà alle 12.

Poi una Mongolfiera si alzerà dal grande prato del bosco per far vivere a chi vorrà un'esperienza unica. Dalle 16 alle 18 bambini e adulti potranno effettuare in piena sicurezza un volo ancorato di 20 mt. per godere dall'alto la maestosità del territorio.

I posti sono limitati, non è possibile prenotare, consigliamo di acquistare in biglietteria, la mattina all'arrivo, anche il biglietto per il volo al fine di assicurarsi l'avventura. Il costo del biglietto per il volo in mongolfiera è di 15,00 a persona. Durata 5 minuti circa. Massimo 5 persone a salita.

E poi ancora: cavalli, tiro con l'arco, esibizione di falconeria, biciclette, area pic nic e bbq, amache e biblioteca del bosco oltre a 5 km di sentieri per splendide passeggiate immersi nella natura.