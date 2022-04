Piccoli investigatori sull’Appia Antica, visita ed attività per bambini

La Regina Viarium, la regina delle vie, la prima autostrada della storia: l’Appia Antica. Insieme con la natura, che in questo posto fa da padrona, ci sono loro, gli antichi resti archeologici del glorioso passato della nostra città che da secoli sono testimoni della vita che scorre.

Quindi zainetti in spalla, scarpe comode e via verso una nuova avventura che lascerà tutti sorpresi. Attività, tranelli e indizi da ricondurre a importanti monumenti attendono i bambini, per risolvere un caso davvero speciale.

La visita è consigliata a partire dai 5 anni ai 10 anni d'età.



Appuntamento 10 minuti prima dell'inizio: Via Appia Antica 161 – Mausoleo di Cecilia Metella

Quota di partecipazione: 12€ bambini, 5€ adulti

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o chiama 3343006636 - 0651960876

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione

Div. abili: assenza di barriere architettoniche