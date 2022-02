Ecco dove sorgeranno 9 playground nel VI municipio

Un elenco con nove aree da dedicare alla costruzione di playground, da Giardinetti a Colle degli Abeti. È questa la risposta del Municipio Roma VI delle Torri all’assessorato allo sport capitolino che nei mesi scorsi aveva avanzato la richiesta di spazi idonei. “Ho chiesto alle commissioni di lavorarci e abbiamo stilato l’elenco che ho comunicato in giunta” ha commentato Nicola Franco, presidente del Sesto.

A gennaio di quest’anno, il delegato allo sport della giunta Gualtieri, Alessandro Onorato, illustrando le linee guida del bilancio dedicato al suo assessorato, ha annunciato la volontà di costruire 100 playground in città, coinvolgendo i municipi. In quella occasione, il comitato di Colle degli Abeti, aveva lanciato un appello dalle pagine del nostro giornale per chiedere di essere coinvolto. E, effettivamente, è stato accontentato (almeno dal municipio).

Sì, perché via Pietro Orsi è stato inserito all’interno dell’elenco stilato dalle commissioni di viale Cambellotti. Oltre questo figurano anche Giardinetti con via Duprè e Finocchio con via Basico. Ancora, Nuova Ponte di Nona e via Gastinelli, via Giarratana a Due Leoni, via Zeddiani a Colle del Sole. Infine, via Acciaroli a Colle Prenestino, via Torbellamonaca a Torre Angela e largo Domenico delle Greche. È per queste aree che il Municipio VI ha chiesto la realizzazione dei playground alle Torri: adesso la palla passa al Comune.