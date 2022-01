"Cento nuovi playground in tutta Roma: così puntiamo sullo sport all'aria aperta per tutti"

Ammonta a 2,9 milioni di euro l'aumento dei fondi a bilancio per lo sport di Roma. Ad annunciarlo è l'assessore allo sport, grandi eventi e turismo Alessandro Onorato che ieri ha illustrato le linee guida per lo sport contenute nel bilancio triennale nel corso di una commissione congiunta sport-bilancio.

Sport all’aria aperta per tutti, 100 nuovi playground e messa in sicurezza delle palestre nelle scuole: Roma diventerà la capitale dello Sport, con impianti e palestre accessibili a tutti i cittadini e presenti in ogni quartiere, sono i punti nevralgici.

Assessore Onorato, quali sono le novità per lo sport in questo bilancio?

Le novità riguardano soprattutto gli investimenti per i prossimi tre anni. I fondi verranno destinati alla realizzazione di 100 playground. In particolare sono stati stanziati 900mila euro per il prima anno, 1 milione per il secondo e 2 milioni per il terzo.

Si parla anche di sport all'aria aperta, cosa farete?

Per permettere ai romani di fare sport all’aria aperta verranno introdotte attrezzature in parchi e ville della nostra città con un piano di investimenti di 1 milione e mezzo di euro annuo per i prossimi 3 anni. Gli interventi riguarderanno almeno una villa o un parco in ogni municipio.

E le palestre scolastiche nei municipi: a Roma la pratica sportiva passa anche di qui, cosa c'è in bilancio?

Puntiamo a riqualificarle. Verrà investito un milione e quattrocentomila euro in più per interventi strutturali di riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre scolastiche. Si tratta di un incremento di 1 milione e 400mila euro rispetto a quanto investito dalla Giunta Raggi.

Soldi in più, dove li prendete?

Sulla spesa corrente i saldi restano invariati. Vogliamo evitare che si continuino a spendere 700mila euro annui di guardiania su impianti abbandonati e riconvertire subito quei fondi sulla promozione dello sport.

In tal senso cosa bolle in pentola?

Nei prossimi giorni si modificherà il regolamento per accedere ai contributi per la promozione sportiva che ad oggi vengono incredibilmente erogati a distanza di quasi 3 anni dalle manifestazioni.

Onorato, questi sono annunci. Spesso però questi fondi si perdono nelle lentezze della burocrazia del Campidoglio.

Siamo già al lavoro per snellire la burocrazia mettendo mano ai regolamenti affinché non ci siano ritardi e le risorse possano avere ricadute immediate sulla città.