Colle degli abeti lancia un appello all’assessore allo sport: “Costruisca qui un nuovo playground”

“Abbiamo letto su Roma Today l’intenzione del nuovo assessore di costruire 100 plauground in città. Ci candidiamo perché uno di questi possa essere costruito in quartiere”. A lanciare l’appello a Alessandro Onorato, assessore allo Sport di Roma Capitale è il comitato ambiente e tutela del territorio (CATT) di Colle degli Abeti.

In una recente intervista rilasciata al nostro giornale, l’assessore allo sport capitolino ha spiegato le linee guida sullo sport: “Le novità riguardano soprattutto gli investimenti per i prossimi tre anni. I fondi verranno destinati alla realizzazione di 100 playground. In particolare sono stati stanziati 900mila euro per il prima anno, 1 milione per il secondo e 2 milioni per il terzo” (qui l'intervista completa). Il comitato di Colle degli Abeti ha colto la palla al balzo e si è candidato a ospitarne uno.

Ad oggi l’unico spazio del quartiere dedicato ai più piccoli si trova in largo Monsignor Raffaele Dimiccoli. “L’attuale playground non è in sicurezza, la recinzione è rotta e i giochi anche – ha spiegato Fabio Piccinelli presidente del CATT – Abbiamo ampi spazi verdi dove edificare un nuovo parco giochi, oltretutto il nostro quartiere è sprovvisto di spazi aggregativi”. Nel playground di Colle degli Abeti – abbandonato e senza manutenzione – è stata costruita anni fa una fontanella ma non è mai stata messa in funzione. “Oltretutto – ha concluso Piccinelli – lo spazio non ha zone d’ombra e già dalla primavera è impossibile usufruirne per la presenza costante del sole, proprio nel periodo in cui I bambini potrebbero beneficiarne”. Nei prossimi giorni, il comitato provvederà a inviare formale richiesta all'assessorato capitolino.