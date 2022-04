“Liberateci dai container”. L’appello del municipio al Comune

“L’amministrazione comunale e il Teatro dell’Opera hanno contribuito a degradare questo territorio, è arrivato il momento di restituire quanto dovuto, a partire dalla rimozione dei container dal parco”. Sono le parole di Nicola Franco, presidente del municipio Roma VI delle Torri, contenute in una lettera inviata al sindaco Roberto Gualtieri e ai gestori del Teatro. Da anni, decine di container sono posizionati nei pressi del parco archeologico di Nuova Ponte di Nona, periferia est della città.

Nel 2017, il Comune di Roma – con una determina dirigenziale del Dipartimento Patrimonio – ha assegnato l’area di sua proprietà “in via provvisoria al Teatro dell’Opera per collocare appositi container per l’immagazzinamento di scenografie e costumi”. Di provvisorio però è rimasto ben poco, già perché dopo circa cinque anni i container sono ancora nella stessa posizione. Numerose le richieste di rimozione da parte dell’amministrazione municipale ma anche dei cittadini che da tempo si battono perché l’area venga ‘liberata’. Esattamente un anno, dalle pagine del nostro giornale, gli attivisti del comitato di quartiere hanno sottolineato l’incremento delle casse mobili adagiate sul terreno. E nonostante la passata consiliatura abbia iniziato a lavorare a progetti di riqualificazione, nulla è cambiato.

A margine dell’evento promosso recentemente dall’assessorato all’ambiente capitolino – Ama l’Opera per la riqualificazione del Tmb Salario – il minisindaco Franco ha sollevato ancora una volta la problematica, e lo ha fatto con una provocazione. Ha invitato il sindaco e i gestori del Teatro a organizzare un evento nell’anfiteatro di viale Cambellotti in occasione della giornata della musica del 21 giugno. Nel documento, Franco ha spiegato: “Alleggerirebbe il rapporto di scontro tra i cittadini del quartiere Nuova Ponte di Nona e il Teatro dell’Opera rispetto all’annosa questione dei container”.