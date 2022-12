Mille alberi a Villa Ada: partita la riforestazione della pineta di Monte Antenne

Sono alberi di primaria grandezza quelli che il Campidoglio ha iniziato a far piantare nell’area dei Monte Antenne, all’interno quindi del parco di Villa Ada. Si tratta di mille alberi, tra pini comuni, lecci e pini d’Aleppo, quelli destinati a restituire ossigeno nel prestigioso polmone verde del municipio II.

L’intervento, finanziato con un milione di euro, prevede la messa a dimora di alberi in sostituzione di essenze arboree giunte alla fine del ciclo vitale. Si tratta pertanto di preparare il terreno, abbattere le piante da sostituire e rimuoverne le ceppaie. Operazioni da compiere, oltre al quadrante di Monte Antenne, anche nelle aree del casale delle cavalle madri, ad ovest del laghetto principale e nella pineta che circonda il circolo ippico oltre che nell’area della sughereta che collega i due laghi.

Gli alberi per Villa Ada

Non è il primo intervento di forestazione di cui beneficia, negli ultimi mesi, villa Ada. Già nel febbraio marzo del 2022 erano infatti stati messi a dimora, con il progetto Mosaico verde, curato da AzzeroC02, Legambiente e finanziato da Nespresso, 170 tra alberi ed arbusti. Inoltre, grazie ad un progetto partecipativo con il municipio II, sono stati messi a dimora altre 100 piante di pini, cedri, pini d’Aleppo, sugheri e lecci.

“Nella Giornata mondiale del Suolo diamo il via ad un grande intervento di riforestazione urbana che vedrà la completa rigenerazione del patrimonio arboreo della pineta di Monte Antenne. Nuovi pini e lecci, con arbusti per costituire un sottobosco efficace nel preservare biodiversità ed ecosistema, per restituire respiro a un quadrante della città che aspettava da tempo questo intervento” ha commentato l’assessora Sabrina Alfonsi, che ha accennato a successivi interventi di forestazione urbana previsti nella zona di Casal Brunori, Torre Spaccata e Pietralata.

Alberi piantati e da piantare

A queste operazioni si andranno ad aggiungere gli oltre 1200 alberi da mettere a dimora, soprattutto sulle sedi stradali, di nove municipi romani. Infine – ha aggiunto Alfonsi – va ricordato che entro l’anno saranno circa 18 mila i nuovi alberi che sono stati piantati in tutti i quadranti della città, elemento fondamentale di sostenibilità ambientale, di tutela degli ecosistemi urbani e di contrasto alle fonti di inquinamento atmosferico”.