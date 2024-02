Roma Nord: pistola e scooter rapinano due Rolex in un'ora

Un Rolex e un Audemars Piguet. Questo il bottino di una coppia di rapinatori. Terreno di caccia le strade dei quartieri di Roma Nord: Parioli e la Camilluccia. Armati di pistola dopo aver rapinato gli orologi di lusso a due automobilisti in meno di un'ora e mezza sono attivamente ricercati dalla polizia.

Rapinato del Rolex ai Parioli

Simili nelle modalità le due rapine. Alle 18:40 il primo colpo. Prima vittima dei due banditi un ragazzo di 25 anni che si trovava in via Giuseppe Mercalli. Alla guida di un'auto è stato affiancato da uno scooter con a bordo due uomini, con i volti coperti da caschi e mascherine. Arma in pugno il passeggero è sceso ed ha minacciato il giovane. Poi gli ha strappato dal polso un Rolex Daytona del valore di circa 30mila euro. Risalito sullo scooter i due criminali si sono dileguati per le strade del quartiere della Roma Bene. Spaventato ma illeso il 25enne ha poi richiesto l'intervento della polizia.

Audemars Piguet rapinato alla Camilluccia

Nemmeno il tempo di finire di redigere gli atti della prima rapina quando al 112 - intorno alle 20:00 sempre dello scorso martedì - arriva una seconda richiesta d'intervento, questa volta dalla vicina Camilluccia. Ancora una rapina. Identico il modus operandi: due uomini su uno scooter con i volti nascosti. Nel mirino dei due un 49enne, fermo in auto in via Torbole. Senza mostrargli la pistola uno dei malviventi si è fatto consegnare un orologio Audemars Piguet ed è poi scappato sullo scooter guidato dal complice facendo perdere le proprie tracce sulle strade di Roma Nord.

Caccia ai rapinatori di Roma Nord

Raccolte le denunce delle due vittime sulle due rapine indagano gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia che ipotizzano possano essere state messe a segno dalla stessa coppia di banditi, riuscita per il momento a scappare con il prezioso bottino.