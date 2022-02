Parte da Monte Antenne la riforestazione di Roma: "Un milione di alberi in 5 anni"

Pini, cedri, lecci: a Monte Antenne nei prossimi giorni verranno piantati mille nuovi alberi, con l'ambizioso obiettivo di arrivare a un milione di esemplari in 5 anni. Nella ormai ex pineta del colle a nord di Roma, all'interno del parco di Villa Ada, è iniziata l'opera di riforestazione che coinvolgerà anche i quartieri di Pietralata, Torre Spaccata e Casal Brunori.

"L'intervento di Monte Antenne è la prima piantumazione - fa sapere il sindaco Gualtieri - che continuerà a ottobre con interventi analoghi, che valgono tra i 400 e i 500 milioni ciascuno. Qui diamo il via ad un grande piano di riforestazione urbana, dotato di ingente finanziamento capitolino e in partnership pubblico-privata con Nespresso, Legambiennte e Azzeroc02".

"Pianteremo alberi in tutta Roma - ribadisce Gualtieri -, perché anche così si combatte il cambiamento climatico, si migliora la qualità dell’aria che respiriamo, si tutelano il territorio e la biodiversità. Ringrazio l’assessora Alfonsi per il lavoro straordinario che sta portando avanti qui e che si unisce allo straordinario impegno del Municipio II e del servizio giardini. Investire sul verde e prenderci cura dell’ambiente è una nostra priorità. Per tutti noi e per i nostri figli".