Montagnola, potature fuori stagione: "Con gli alberi in fiore è un attentato alla bellezza"

In via Mario Musco ed in via Fonte Buono, nel quartiere della Montagnola, sono comparsi dei nastri bicolore. Delimitano le zone dove, dal 24 marzo al 2 aprile, non è consentito parcheggiare. Il divieto è stato disposto per consentire “interventi di potatura e manutenzione del verde”.

Il taglio fuori stagione

Le prime operazioni sono già partite ed i residenti della Montagnola hanno infatti fotografato i giardinieri impegnati nel taglio dei rami. Un’operazione che però, realizzata in questo periodo dell’anno, finisce per essere controproducente. “E’ forse l’ultimo colpo di coda, anzi, di motosega prima dell’entrata in vigore del Regolamento del verde - ha commentato Guglielmo - ma viene eseguito nel periodo di nidificazione, in un momento in cui gli alberi sono in fioritura. Sembra un attentato alla bellezza”.

Potature e non abbattimenti

La determina dirigenziale che ha accompagnato l’intervento non cita operazioni di abbattimento. Quindi gli alberi, nelle due strade della Montagnola, sono destinati a rimanere nelle loro postazioni. Una buona notizia, visto i massicci tagli che, seppure a fronte di nuove piantumazioni, sono stati condotti nel territorio. Dal quartiere della Montagnola a quello di San Paolo, dove sono stati abbattuti interi filari di pioppi giudicati a fine ciclo. Tuttavia la tempistica con cui è stata condotta questa iniziativa appare del tutto discutibile. Ed è stata immediatamente contestata dai residenti che, fotografando gli alberi in fiore, hanno giudicato fuori tempo massimo le operazioni.

In attesa del Regolamento del verde

“ Chiediamo dunque all'Assessora Fiorini e alla Sindaca- concludono Calcerano e Meli- di chiarire quanto accaduto a via Musco e di procedere senza ulteriore indugio alla pubblicazione del pur discusso Regolamento del verde, visto che, a quanto pare, ogni giorno di attesa potrebbe dar luogo ad altri episodi simili” hanno dichiarato Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, portavoce romani dei Verdi.

La cura dell'esistente ed i progetti di riforestazione

In attesa di vedere il cambio di passo atteso con la recente approvazione del Regolamento del verde, vale la pena ricordare, come ha fatto un agronomo recentemente interpellato da Romatoday, che “le potature vanno eseguite prima del risveglio vegetativo, dunque per alcuni alberi sarebbe già tardi”.Ciò detto, “se non si parte dalla cura dell'esistente - ha commentato Calcerano - favoleggiare di futuri interventi di riforestazione urbana é solo greenwashing”.