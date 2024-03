Scappano su auto rubata e poi l'abbandonano, presi dopo inseguimento a piedi nel quartiere

Un inseguimento da film, prima in auto e poi a piedi, per le vie della Montagnola è costato l'arresto a tre giovani, un 19enne e due 22enni. Il gruppo era a bordo di una Ford Puma che era stata rubata poco prima.

Tutto è iniziato intorno alle 22 quando la vettura Ford Puma con a bordo i tre non si è fermata all'alt intimato dai carabinieri impegnati in alcuni controlli stradali. Ne è scaturito un breve inseguimento che è terminato poco dopo in via Aristide Leonori, dove i tre giovani hanno abbandonato l'auto e proseguito la fuga a piedi, ma sono stati subito raggiunti e messi in sicurezza.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo sul quale viaggiavano era stato rubato poco prima. I tre sono stati arrestati perché gravemente indiziati dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso. L'auto è stata restituita al legittimo proprietario.