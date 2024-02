Via al concorso internazionale per la riqualificazione dell'ex Fiera di Roma

Via al bando per realizzare il masterplan della rigenerazione dell'ex Fiera di Roma su via Cristoforo Colombo. Il 5 febbraio è stato pubblicato il documento, anche sul sito del soggetto proponente, Orchidea Srl, società proprietaria dell'area. Entro il 5 aprile dovranno essere presentate le proposte, ne averrà scelta una come vincitrice che riceverà un premio di 40mila euro, mentre altre quattro saranno identificate come le migliori dopo il vincitore, alle quali spetteranno 10mila euro ciascuna.

Concorso internazionale per l'ex Fiera di Roma

Ulteriore passo avanti verso il recupero e la rigenerazione dell'area dell'ex Fiera di Roma sulla via Cristoforo Colombo, nel territorio dell'VIII municipio. Dopo che a settembre 2023 è stata annunciata la partnership tra la proprietà dei terreni (Orchidea Srl) e Roma Capitale, ecco che arriva il concorso internazionale, il cui bando è stato appena pubblicato sul sito del comune e su quello del soggetto proponente. L'obiettivo è di arrivare al 5 aprile, data di scadenza per la presentazione delle idee, con cinque proposte fattibili. Una vincitrice, le altre quattro "di scorta". In totale vengono messi in palio 80mila euro di premi.

Cosa prevede il progetto

L'accordo di cinque mesi fa tra pubblico e privato prevede la completa riqualificazione dell'ex Fiera, con la demolizione degli immobili esistenti e la sostituzione con nuove funzioni, pubbliche e private. L'area interessata è pari a 76mila mq, con una SUL (superficie utile lorda) di 44mila mq che verrà divisa così: 80% a uso abitativo, con oltre 7mila mq vincolati ad housing sociale, quindi appartamenti a prezzi calmierati per fasce di reddito specifiche e 20% a uso non residenziale, divisi tra servizi direzionali (6.800 mq) e commerciale (2mila mq).

Verde pubblico e parcheggi

Chi vorrà emergere tra i partecipanti al concorso non dovrà dimenticare il verde pubblico attrezzato. Orchidea Srl e Roma Capitale si sono accordate su una dotazione complessiva pari a 2 ettari e mezzo, con 9.500 mq di servizi pubblici e oltre 2.300 mq di parcheggi pubblici e altri 6.123 mq di parcheggi privati asserviti all'uso pubblico.

Esulta l'assessore Veloccia

“Come promesso il percorso di riconversione della ex Fiera di Roma va avanti - esulta l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia -. Dopo anni di abbandono e incertezze sul futuro di questo sito, oggi parte il concorso per la realizzazione del masterplan che ci consegnerà un luogo riqualificato con spazi per la socialità, abitazioni anche a canone calmierato, e un parco. Il tutto in un luogo strategico e centrale della città, all’interno di quadrante protagonista di un importante processo di rigenerazione urbana: a poca distanza, infatti, è ripartita la convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori e i lavori sono attualmente in corso”.

"Dodicimila metri quadrati in meno di asfalto da consegnare al nuovo verde per questo quadrante della città - aggiunge il minisindaco dell'VIII, Amedeo Ciaccheri -. E accanto alla parte residenziale funzioni pubbliche destinate prevalentemente a infanzia e adolescenza. Ci aspettiamo un risultato di altissima qualità e pienamente integrato per un quadrante che ha scontato per questi anni un’attesa drammatica e a fronte di un progetto di recupero così pesante per la città, la qualità più alta possibile per restituire al quartiere e alla città una funzione di primissimo livello. L’auspicio è che si configuri un parco pubblico accessibile e innovativo assieme a strutture per la ricerca e la didattica che in collaborazione con Comune di Roma e Università Roma Tre possano configurare un complesso da destinare ai bambini e alle bambine della città e a chiunque a livello nazionale voglia trovare un centro di eccellenza a Roma che voglia occuparsi di pedagogia e didattica”.