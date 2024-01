Roma Femminile: ufficiale l'acquisto di Sonstevold

La Roma Femminile ha annunciato il suo primo acquisto di questa sessione invernale del mercato. Sonstevold è il nuovo rinforzo per le squadre di Spugna, con suo arrivo necessario per il grave infortunio di Aigbogun. La calciatrice sarà già a disposizione per la partita di Coppa Italia contro il Napoli.

L'annuncio

Sonstevold arriva alla Roma dall'Inter a titolo definitivo. La calciatrice si lega alle campionesse d'Italia fino al 30 giugno 2025. Questo l'annuncio del club: "L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Anja Sonstevold. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025. Benvenuta alla Roma Anja".

Chi è

Anja Sonstevold è un terzino norvegese classe 1992. In Italia ha militato con la maglia dell'Inter per due stagioni e mezzo, mentre in patria ha vinto cinque campionati e quattro coppe nazionali con la maglia del LSK Kvinner. Con la Norvegia ha giocato al mondiale di Australia e Nuova Zelanda.

Le dichiarazioni

“È un grande onore essere qui, sono veramente felice. Appena ho ricevuto la chiamata non ho avuto nessun dubbio a scegliere la Roma, la migliore squadra in Italia in queste ultime stagioni”. Sono queste le prime parole della norvegse da calciatrice della Roma.

Soddisfazione per l'operazione riuscita Betty Bavagnoli che ha così commentato: "Diamo un caloroso benvenuto ad Anja, una calciatrice che stavamo cercando, esperta che già conosce il nostro campionato. Non abbiamo nessun dubbio sul fatto che Anja potrà contribuire fin da subito ad aiutare la squadra in vista dei numerosi impegni che ci attendono”.