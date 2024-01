Roma Femminile-Pomigliano 3-0: tutto facile per le giallorosse al Tre Fontane

La Roma Femminile vince per tre a zero contro il Pomigliano. Al Tre Fontane tutto facile per le giallorosse che controllano il match e dominano fin dal calcio d'inizio. Sbloccato il risultato con una bellissima giocata personale di Viens, è Feiersingere a portare sul due a zero le ragazze di Spugna prima dell'intervallo. Nel secondo tempo tempo la Roma gioca in modalità controllo conserando il possesso pallo e arrotondando il risultato con Haavi. Dodici vittorie in dodici partite per la Roma che continua la sua marcia perfetta in testa alla classifica.

Roma Femminile-Pomigliano, la cronaca

All’11esimo destro al volo di Feiersinger, pallone alto di poco. Al 12esimo Viens si mette in proprio, scappa sulla fascia, rientra sul destro e fulmina Gavillet trovando l’angolino sul secondo palo. Al 18esimo Giacinti crossa per Viens, colpo di testa debole e facile preda del portiere. Al 26esimo tiro di Giugliano dal limite fuori di poco. Al 3’esimo il raddoppio romanista con Feiersinger che con un facile tap-in conclude una bell’azione della squadra di Spugna. Al 40esimo Giacinti fallisce una clamorosa occasione davanti al portiere sparando alto. All 44esimo palo di Viens e subito dopo di Haavi. Al 53esimo il tris giallorosso con un mancino di Haavi. All'82esimo destro di Glionna che si stampa sul palo.

Tabelino e pagelle

Roma (3-5-2): Ceasar 6; Bartoli 6,5, Linari 7, Minami 6,5; Di Guglielmo 6,5 (dal 77’ Glionna s.v.); Feiersinger 7, Kumagai 6,5 (dall'83' Ciccotti s.v.), Giugliano 6 (dal 76’ Greggi s.v.), Haavi 7 (dal 63’ Latorre 6); Giacinti 5,5, Viens 7 (dal 64’ Pellegrini Cimò 6,5). All.: Spugna 7

Pomigliano (4-4-1-1): Gavillet 6; Harvey 5 (dal 91' Vingiani s.v.), Caiazzo 5, Apicella 5, Fusini 5; Di Giammarino 5,5, Ferrario 5 (dal 58’ Szymanowski 5,5), Rabot 5 (dal 79' Domi), Novellino 5; Ippolito 5,5 (dal 91' Schettino s.v.); Nambi 5,5 (dall'80' Manca s.v.) . All.: Carusoilo 5

Marcatrici: 12’ Viens (R), 30’ Feiersinger (R), 53’ Haavi (R)

Arbitro: Andeg Tona Mbei

Le top e flop giallorosse

Viens 7: Sempre puntuale e decisa in zona gol.

Haavi 7: Una spina nel fianco continua per la difesa del Pomigliano. Di pregevole fattura il gol.

Linari 7: Doma Nambi con anticipi e col fisico.

Giacintti 5,5: Insolitamente imprecisa davanti la porta. Spreca diverse occasioni per andare in gol.