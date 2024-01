Roma Femminile, stagione finita per Aigbogun

Brutte notizie in casa Roma Femminile. Oltre al danno la beffa per le campionesse d'Italia che nella finale di Supercoppa Italiana non solo hanno perso la partita ma anche Aigbogun causa grave infortunio.

La calciatrice svizzera contro le bianconere ha alzato bandiera bianca ed è stata sostituita da Bartoli all'intervallo. Già al momento del cambio la situazione non sembrava rosea e gli esami strumentali hanno confermato le prime impressioni. L'ex Paris ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà sottoposta ad intervento nei prossimi giorni.

Stagione finita per Aigbogun con la Roma che adesso valuterà opzioni nel mercato inveranle per rinforzare la rosa di Spugna.