Roma Femminile, Manuela Giugliano rinnova fino al 2028

Manuela Giugliano è stata protagonista di una super prima parte di stagione. Le prestazioni della numero dieci della Roma Femminile hanno spinto il club ad offrire il prolungamento del contratto con la centrocampista che ha accettato e che continuerà così a vestire a lungo la maglia giallorossa.

Il rinnovo

Giugliano aveva rinnovato con la Roma nell'estate del 2022 fino al 2025. Oggi l'annuncio ufficiale del prolungamento fino al 2028. "L'AS Roma è lieta di annunciare che Manuela Giugliano ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2028. "Protagonista nella conquista di una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e uno Scudetto, nella classifica all time è la miglior giocatrice giallorossa per partecipazione al gol: oltre alle 31 reti, Manuela ha fornito 35 assist (126 le presenze, ndr). In occasione della partita contro il Barcellona, il 21 marzo 2023, è stata la prima a indossare la maglia numero 10 allo Stadio Olimpico dai tempi di Francesco Totti.

Proprio di Giugliano è stato l'ultimo gol della Roma in questo 2023, nella sconfitta contro il PSG al Tre Fontane.

I commenti

“Grazie alle sue indiscutibili qualità tecniche e ad un'innata capacità di lettura delle varie situazioni di gioco, Manuela è diventata una calciatrice sempre più centrale nel nostro progetto sportivo. In questo percorso è riuscita anche a creare un forte legame identitario con il Club, e questo per noi è sicuramente un motivo di orgoglio in più", ha commentato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati - “Siamo felici di aver rinnovato il suo contratto perché sappiamo quanto possa ancora dare a questa squadra”.

"Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto perché sin dal primo giorno mi sono sentita parte integrante di questo progetto. Qui a Roma ho trovato una grande famiglia con valori sportivi e umani che mi rappresentano. La Roma oggi per me è contemporaneamente passato, presente e futuro. Ci tenevo a ringraziare la società per avermi dato la possibilità di continuare questo cammino magnifico insieme, con l’obiettivo di conquistare altri trofei. La 10 sarà ancora qui a Roma" ha scritto la calciatrice sui suoi social.