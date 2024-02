Ecco Baldanzi. Chi è il nuovo acquisto della Roma

Manca solo l’ufficialità ma Tommaso Baldanzi, arrivato ieri nella Capitale, è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista sarà l’ultimo acquisto di questa sessione invernale dei giallorossi e l’ultimo dell’era Tiago Pinto che al termine della finestra di mercato saluterà Trigoria.

Chi è

Tommaso Baldanzi è un trequartista classe 2003. Giovane e mancino di belle speranze, Baldanzi è alla sua seconda stagione in Serie A. Nell’annata passata da giovanissimo impressionò per la sua tecnica e leadership in mezzo al campo, attirando anche le attenzioni di Mancini che nel 2022 lo convocò per uno stage a Coverciano. Alla tecnica Baldanzi unisce la duttilità, infatti oltre che sulla trequarti ha gicoato anche da esterno offensivo a destra per rientrare sul suo mancino. In Serie A, nonostante i diversi problemi fisici in questa stagione, vanta in totale 41 presenze e 6 gol tutte con la maglia dell’Empoli.

Le cifre

Baldanzi si trasferisce alla Roma per un totale di 15 milioni di euro, a titolo definitivo non più prestito. Di questi, 10 milioni sono la parte fissa, 5 i bonus (di cui 2 facili) a cui si aggiunge anche una percentuale intorno al 20% sulla futura rivendita. Il calciatore firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con scadenza nel 2028. Decisivi gli addi di Belotti alla Fiorentina (già ufficiale) e Kumbulla al Sassuolo.

Baldanzi nella Roma

De Rossi aveva richiesto un terzino e un esterno per il suo 4-3-3 ed è stato accontentato. Baldanzi nella Roma ricoprirà il ruolo di vice-Dybala, nonché suo idolo come dichiarato più volte. L’ormai ex Empoli ricorda la Joya nei movimenti e agirà sulla trequarti giallorossa e sarà uno dei primi cambi di DDR che si ritroverà in casa e in partita in corso uno dei più talentuosi giovani del panorama calcistico italiano. Ai nastri di partenza, Baldanzi sarà il puro sostituto di Dybala.