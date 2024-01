Roma Femminile sconfitta, la Supercoppa Italiana è della Juventus

La Roma perde la Supercoppa Italiana venendo sconfitta per due a uno dalla Juventus. Le campionesse d'Italia perdono il trofeo vinto lo scorso anno al termine di una partita complicata dove non ha espresso il suo gioco migliore ma allo stesso tempo anche per sfortuna con la traversa colpita da Giugliano nel recupero. Bianconere più continue nell'arco della partita, giallorosse più a strappi e meno lucide del solito che hanno approcciato male la partita e perso tanti duelli. Fra una settimana il ritorno in campo in campionato che la Roma guida a +6 dalle bianconere.

Roma Femminile-Juventus, la cronaca

Al 4’ schema da calcio d’angolo per la Juve con un destro di Gunnarsdottir fuori di pochissimo. L’islandese 12esimo prima colpisce il palo e poi propizia l’autogol di Viens che permette alle bianconere di andare avanti. 23esimo mancino di Greggi da fuori area, debole. Al 29esimo il pareggio della Roma con un mancino formidabile da fuori area di Kumagai. Sinistro al volo di Giugliano al minuto 35, para Peyraud-Magnin ma l’arbitro non vede la deviazione. 38esimo tentativo di Gabrino, Ceasar respinge male sui piedi di Cantore che incredibilmente a porta vuota non trova il gol. Al 54esimo nuovo vantaggio bianconero: sinistro perfetto di Garbino su cui nulla può Ceasar. 59esimo doppia occasione Roma prima con Kumagai ma Sembrant respinge sulla linea e poi cross di Viens, girata di Bartoli ma centrale. Al 92esimo Giugliano vicina al pareggio ma il suo tiro si infrange sulla traversa. 96esimo girata di Bartoli fuori.

Tabellino e pagelle

Roma Femminile (4-3-3): Ceasar 6; Di Guglielmo 5,5 (dal 90’ Valdezate s.v.), Linari 6, Minami 6, Aigbogun 5,5 (46' Bartoli 6); Greggi 6 (80' Serturini s.v.), Kumagai 7, Giugliano 6,5; Viens 5, Giacinti 5, Haavi 6 (66' Glionna 5,5 ). All.: Spugna 5,5

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Lenzini 6,5, Sembrant 6,5, Cascarino 6,5, Boattin 6,5; Grosso 6 (88' Girelli s.v.), Caruso 5,5, Gunnarsdottir 7; Cantore 5 (73' Bonansea 6), Beerensteyn 5, Garbino 7 (73' Thomas 6). All.: Montemurro 7

Marcatrici: 12’aut. Viens (R), 54’ Garbino (J); 29’ Kumagai (R)

Ammonite: Caruso (J), Beererstein (J); Kumagai (R)

Arbitro: Gasperotti

Le top e flop giallorosse

Kumagai 7: La migliore della giallorosse. La giapponese si inventa un gol capolavoro e sfiora anche la doppietta.

Giugliano 6,5: Piede sempre caldo della numero 10. La traversa le nega di prolungare la partita ai supplementari.

Viens 5: Sfortunata in occasione dell'autogol che regala in primo vantaggio alle bianconere.

Giacinti 5: Pochi palloni toccati, servita poco non riesce ad incidere.