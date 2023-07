Nuovo arrivo in casa Pescatori Ostia. La squadra ostiense ha annunciato il terzo colpo di questo calciomercato in vista del prossimo campionato di Eccellenza. L'acquisto è per il centrocampo, con il classe 1997 'ex Lanusei e Racing Roma Daniele Mancini che rinforzerà la linea mediana per la prossima stagione.