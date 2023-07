Ostiamare, arriva un ex Chievo per la difesa

L’Ostiamare apre il suo calciomercato con un’autentica bomba. Nella prossima stagione, a vestire di biancoviola sarà infatti il difensore Luka Tomas. Un innesto di valore assoluto per il reparto arretrato di mister Perrotti che potrà così contare su un elemento in grado di abbinare una grande padronanza del ruolo a doti fisiche straripanti. 191 centimetri per il centrale di origine croata che nell’ultima stagione ha vinto il campionato con la Lumezzane nel Girone B di Serie D. Un gigante che prenota già un ruolo da protagonista assoluto nel prossimo campionato così come del resto vuole fare un’Ostiamare già pronta a scandire l’estate calcistica a suon di colpi di mercato.

[ufficio stampa Ostiamare]