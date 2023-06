UniPomezia, arriva un ex Aprilia per la difesa

L’Unipomezia alza l’asticella. Il club rossoblù ha infatti chiuso un importante colpo di mercato assicurandosi, per la prossima stagione, le prestazioni di Matteo Bagaglini. Innesto di spessore nel reparto arretrato di mister Casciotti che potrà così contare su di un difensore che vanta una grande esperienza in Serie D. “Sono molto contento di vestire questa maglia – racconta il difensore – Ringrazio il presidente Valle per la fiducia, così come il vicepresidente Morelli e il dg Frezza, oltre che il ds Panini per la chiamata a cui non ho potuto dir di no. Credo proprio che qui ci siano tutti i presupposti per poter far bene e dare vita ad una grande stagione”. Bagaglini scalda i motori e si prepara a prendersi un ruolo da protagonista con la sua nuova maglia: “L’Unipomezia è una società ambiziosa che per organizzazione e qualità nel lavoro merita categorie superiori. Spero che tutti insieme che con un’annata importante si possa far bene e centrare gli obiettivi che siamo prefissati”. In chiusura Bagaglini parla poi di cosa servirà per partire subito con il piede giusto: “La differenza la farà il gruppo nella sua totalità, fin dalla preparazione estiva dovremo essere bravi noi giocatori nel trovare subito l’amalgama giusta, essere subito compatti e coesi perché sarà proprio questo che poi farà la differenza la domenica in tutto l’arco del campionato”.

[ufficio stampa UniPomezia]