Certosa, colpo Ramon Muzzi per l'attacco

Colpo a sorpresa per il Certosa, che si assicura la firma dell'ex Lupa Frascati Ramon Muzzi, un vero e proprio bomber delle categorie minori laziali. Un acquisto che conferma le velleità di Serie D del Certosa, fermatosi soltanto ai Playoff nazionali nell'ultima stagione e che per la prossima vuole sicuramente rilanciare le sue ambizioni. "Ramon Muzzi, sarà il rinforzo in attacco per mister Russo. L’attaccante scende in eccellenza, credendo fortemente nel progetto della nostra squadra, dopo svariati campionati in D. Benvenuto Ramon!".