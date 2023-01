Ostiamare, arriva Bartolotta per l'attacco

Alessio Bartolotta è un nuovo giocatore dell’Ostiamare. La proprietà biancoviola continua a lavorare a spron battuto per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione e regala così a mister Perrotti l’attaccante classe 2000. Bartolotta si dichiara subito ansioso di mettersi in mostra con la sua nuova maglia: “Giorno dopo giorno sto conoscendo tutti i compagni. Ho avuto subito un’ottima impressione del gruppo, qui ho trovato un ambiente sano dove si può lavorare bene per raggiungere grandi risultati”. Attaccante esterno, all’occorrenza anche trequartista, Bartolotta arriva all’Ostiamare dopo le esperienze con le maglie di Seregno, Trastevere e Rieti dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma e nella Primavera della Salernitana. La punta parla poi del primo approccio con mister Perrotti: “Non lo conoscevo di persona ma alcuni dei miei ex compagni me ne hanno parlato molto bene e, appena ho avuto modo di parlarci ho capito subito perchè. Ho la massima fiducia in lui e sono certo che se lo seguiremo potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. In chiusura Bartolotta parla poi delle ambizioni con cui si appresta ora a scendere in campo: “Sono carico e ho tanta voglia di far bene. Spero di riuscire a dare fin da subito un aiuto concreto alla squadra perchè tutti insieme vogliamo arrivare nelle posizioni che tifosi e società meritano. Forza Ostiamare!”.

[ufficio stampa Ostiamare]