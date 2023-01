Ostiamare, la rabbia del presidente Di Paolo "Mi sento umiliato, questa squadra non rappresenta né me né Ostia”

È un Roberto Di Paolo amareggiato e ferito nell’orgoglio quello che prende la parola al termine della sfida tra la sua Ostiamare e l’Orvietana: “Questa sconfitta mi fa male. Ancor prima che per i tre punti persi, il mio rammarico è dovuto alla prestazione. La squadra vista oggi non rappresenta me, la città di Ostia e tantomeno quei tifosi che anche oggi lontano da casa non hanno mancato di farci sentire il loro supporto”.

L’amarezza del presidente prosegue poi in toni ancora più chiari. “Mai e poi mai mi sarei aspettato di ritrovarmi in questa situazione a questo punto dell’anno. Ho allestito una formazione con l’obiettivo di poter ambire ad altri traguardi, non ho risparmiato sforzi e risorse per mettere ogni singolo giocatore nelle condizioni migliori ma mi trovo costretto a fare i conti con uno scenario deprimente e per me umiliante. Questa è la parola che meglio racchiude il mio stato d’animo nei confronti di una squadra che non incarna quello spirito e quei valori che una maglia storica come quella biancoviola esige.

Ora il tempo delle scuse è finito, sono tutti sotto esame dal primo all’ultimo e ognuno dovrà dimostrare di meritare di poter far parte di una piazza come Ostia che va onorata e rispettata, e non solo a parole”.

Adesso la squadra, per volontà dello stesso presidente Di Paolo, sarà chiamata al campo già domani vedendo così cancellato il consueto giorno di riposo settimanale.

[ufficio stampa Ostiamare]