Serie D girone E, l'Ostiamare si rialza col Flaminia

Può festeggiare l'Ostiamare, che batte il Flaminia in zona playoff e si tira fuori da una crisi che durava da sei partite, tutte senza vittorie e che hanno visto precipitare gli ostiensi in zona playout. A decidere il match è un primo tempo d'autore dei padroni di casa, che al 17' passano avanti col tap-in di Lazzeri sul suo stesso tiro, replicato esattamente diciassette minuti dopo con il gol del capitano ostiense Sbardella. Nel secondo tempo ci prova il Flaminia, ed accorcia le distanze con il gol di Cruz sugli sviluppi di un angolo. Gli ostiensi tengono e si portano a casa tre punti fondamentali per la classifica, con la salvezza diretta ad un punto.

OSTIAMARE – FLAMINIA 2-1

OSTIAMARE Borrelli, Succi, Talamonti, Gelonese, Tirelli (43’st Amendola), Lazzeri, Sbardella, Taviani (47’st Compagnone), Mazzei, Santarpia, Matteoli (22’st De Crescenzo) PANCHINA Di Giorgio, Santovito, Carsetti, Giusti, Potenziani, Sardo ALLENATORE Perrotti

FLAMINIA Zappalà, Pagliari, Lo Curto (16’st Simoncini), Fumanti (1’st Mattia), Mandorlini (1’st Sciamanna), Gasperini, Sabattini (10’st Celentano), Marchi, Wilson, Garufi, Abreu (40’st Santilli) PANCHINA Oliva, Rizzo, Massaccesi, Padovano ALLENATORE Nofri Onofri

MARCATORI Lazzeri 17’pt (O), Sbardella 34’pt (O), Cruz 36’st (F)

NOTE Ammoniti Mazzei, Sbardella, Gasperini, Wilson Angoli 6-7 Rec. 1’pt – 6’st