Vis Artena, le parole di Carbone "Tornare è stata la scelta più giusta"

Continua il giro di dichiarazioni della Vis Artena e oggi è il turno di Lorenzo Carbone, che per la pagina ufficiale del club ha parlato dei suoi pensieri durante la pausa forzata del campionato e le sue sensazioni nel ritorno alla Vis Artena. “ [...] Ero molto deluso per come è andata a Monterosi e del trattamento ricevuto, avevo perciò bisogno di un ambiente in cui potevo stare tranquillo. Tornare alla Vis Artena credo sia stata la scelta più giusta, mi trovo benissimo con questa società, con lo staff e con i compagni. Siamo un’ottima squadra, nonostante siamo partiti male in campionato, nelle ultime partite abbiamo dimostrato di esserlo anche se abbiamo molte gare da recuperare a causa del Covid. Salvo il recupero con la Torres sono infatti due mesi che non giochiamo. Alla ripresa sono sicuro che continueremo come nelle ultime partite, dando tutto per il compagno e per la vittoria. Il nostro obiettivo è quello di replicare ciò che abbiamo fatto lo scorso anno, raggiungere i play off e magari arrivare fino in fondo, mentre a livello personale voglio essere a piena disposizione del gruppo sul fronte delle prestazioni e magari servire qualche assist e fare qualche gol”.