Rinviata Vis Artena - Arzachena, le motivazioni

Nuovo rinvio per il girone G della Serie D e per la Vis Artena, che ha annunciato nella giornata di ieri che la partita prevista contro l'Arzachena non si disputerà per decisione del Dipartimento Interregionale. Di seguito il comunicato diramato dalla Vis Artena sulla situazione. "Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il rinvio della gara contro l' Arzachena Academy Costa Smeralda, in programma mercoledì 5 gennaio 2022, a data da destinarsi. La gara sarebbe stata valida per il recupero dell'undicesima giornata di campionato".