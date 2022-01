Ancora un rinvio per Vis Artena - Arzachena

Non c'è pace per Vis Artena - Arzachena. La partita del girone G di Serie D era in programma il 19 gennaio, ma a causa della richiesta dell'Arzachena verrà ulteriormente rimandata a data da destinarsi. La partita era stata rinviata su richiesta della Vis Artena a causa delle tante positività nel gruppo squadra. "Il Dipartimento Interregionale ha rinviato ulteriormente la gara già riprogrammata per mercoledì 19 gennaio contro l'Arzachena (recupero dell'11ª giornata di campionato) a seguito della richiesta inoltrata alla LND dalla società sarda. Nei prossimi giorni verrà resa nota la nuova data".