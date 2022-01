Comunicato il giorno del recupero di Vis Artena - Arzachena

I campionati sono fermi per decisione del Comitato Regionale Lazio ma non si fermano i recuperi, con la Vis Artena cha ha comunicato la data del recupero per il match rinviato contro l'Arzachena valido per il girone G della Serie D. "Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la data del recupero di campionato contro l'Arzachena. Si torna in campo mercoledì 19 gennaio al Comunale".