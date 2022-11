UniPomezia, le parole di Territo "Sono sicuro che abbiamo le qualità per tornare a vincere

Nel posticipo del girone A di Eccellenza ci sarà ancora una volta l'UniPomezia, attesa dalla sfida con il Campus EUR. A parlare del match è il difensore Lorenzo Territo. “Domenica, come sempre, sarà una partita intensa ed ostica, come quelle finora affrontate e come quelle che verranno in seguito. Ogni volta che si gioca contro l'Unipomezia, che è una delle pretendenti alla vittoria finale, tutte hanno una motivazione in più. Il Campus viene da un buon momento grazie all’ultima vittoria e sicuramente vorrà dare continuità alla striscia positiva. Davanti troverà però una squadra che ha voglia di riscatto anche per come è arrivata la sconfitta nel combattuto match di Civitavecchia, che è stato deciso da un episodio discutibile. La partita la stiamo preparando bene insieme al mister ed al suo staff, come sempre in maniera meticolosa; sono sicuro che abbiamo le qualità per tornare a vincere. Non mi nascondo e non ho paura a dire che siamo la squadra favorita sia in campionato che in coppa, questi sono gli obiettivi prefissati dalla società. Non posso fare altro che condividerli appieno. Per quanto riguarda invece quelli personali, ci tengo innanzitutto a ringraziare tutta la società, in primis il presidente Valle, il vice presidente Morelli, il direttore sportivo Quadraccia, il mister Scudieri ed il suo ottimo staff, vista la professionalità e l'attenzione che tutti spendono ogni giorno nella crescita sportiva ed umana di noi calciatori. Detto questo, non posso che ambire a migliorare giorno dopo giorno continuando a lavorare così come sto facendo. Non è facile passare da uno spogliatoio con giovani della tua stessa età ad uno con compagni più anziani, esigenti, ma disponibili ad aiutarti e farti stare sereno, segno che questo è un gruppo sano, con dei valori, con un grande cuore e con un unico obiettivo: arrivare alla vittoria finale. Spero di continuare così per il bene dell'Unipomezia, questa società merita grandi palcoscenici”.