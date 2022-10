UniPomezia, la carica di capitan Valle "Ci aspetta un mese di fuoco"

Ha illuminato la scena con un gol da urlo. Federico Valle, racconta le sensazioni in casa Unipomezia dopo il bel successo contro il Città di Cerveteri: “Ieri è stata una partita difficile, come del resto lo sono tutte. Questo è un campionato tosto dove se non scendi in campo con la giusta mentalità non porti a casa i risultati. Noi siamo stati bravi a tenere in mano il gioco ,gestire il possesso e poi chiudere il match al momento giusto. La squadra ha dato sicuramente una grande prova delle sue grandi qualità”. Il fantasista ha poi impreziosito la sua domenica con un gran gol: “Sì, sono contento di aver segnato anche se l'importante rimane sempre il bene della squadra. Dobbiamo capire tutti, me compreso, che in questo gruppo ogni singolo elemento ha grandi capacità e che quando si viene chiamati in causa dal mister, che sia all'inizio o a gara in corso, bisogna dare il massimo, sempre. Spero da qui in avanti di togliermi altre soddisfazioni personali perchè è ora che inizi a segnare un po' di più (ride,ndr) .L'importante, ripeto, è sempre il bene della squadra per tornare subito in Serie D”. Adesso però per l'Unipomezia arriva un periodo carico di impegni tra Coppa e Campionato: “Non dobbiamo fermarci, mercoledì arriva la Coppa contro il Quarto Municipio e poi affronteremo l'Anzio. Ci aspetta non solo una settimana ma un mese di fuoco dove incontreremo anche CS Primavera, Civitavecchia e Campus Eur. L'importante sarà restare concentrati, ascoltare il mister e allenarci al massimo come stiamo facendo. Ho fiducia perchè questa non solo è una squadra forte ma è anche un gruppo con dei valori importanti”. Il capitano rossoblù chiude poi con un augurio: “Dispiace che non giocheremo più al Comunale, spero che un giorno potremo scendere di nuovo in campo a Pomezia magari davanti ai nostri tifosi e perchè no giocando in Serie D”.

[comunicato stampa UniPomezia]