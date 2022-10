UniPomezia, le parole di Ippoliti "Contro il Cerveteri servirà concentrazione"

Torna l'Eccellenza e torna l'UniPomezia, atteso dalla sfida contro il Cerveteri per ripartire con entusiasmo. A presentare la sfida per il canale ufficiale del club ci ha pensato il centrocampista Ippoliti. “Mi aspetto una partita davvero combattuta.Sarà un match con tanti duelli al suo interno e dove chi sarà più attento e concentrato ne uscirà vincitore”.La pausa può aver dato una mano ai pometini. “Questo stop al campionato ci ha sicuramente aiutato. Ci ha permesso di lavorare di più su noi stessi, sia dal punto di vista individuale che di gruppo. Inoltre ci ha dato modo di provare diverse alternative in maniera tale da farci trovare pronti di fronte ad ogni eventualità in una stagione dove non potremo mai abbassare la guardia”.