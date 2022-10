Eccellenza top5: Valle si prende l'UniPomezia sulle spalle

Altra settimana e altra top5 per i due gironi di Eccellenza Lazio. Questa volta l'uomo copertina è Federico Valle, il capitano dell'UniPomezia che ha trascinato i suoi alla vittoria contro il Cerveteri grazie ad una fantastica tripletta. In un girone A ricco di gol fa capolino anche l'altra tripletta di Vittorini. L'inossidabile bomber del Civitavecchia ha dominato il posticipo rimontando lo 0-2 iniziale a favore del C.S Primavera con una splendida tripletta. Chiude il girone A la doppietta di Damiani, fondamentale per dare i tre punti alla W3 Maccarese nella trasferta contro la Vis Sezze. Per il girone B tra i migliori c'è sicuramente il giovane dell'Audace Vincenzo Ciotoli, con la sua doppietta la squadra laziale batte la Luiss e l'attaccante classe 2000 diventa il marcatore principe del girone B. Chiude la top5 un altro attaccante classe 2000, Simone Toracchio, che con la sua doppietta non è riuscito a far vincere il suo Tor Sapienza contro il Fonte Meravigliosa.

I TOP 5:

- Manuel Vittorini - Civitavecchia (Eccellenza/A) - 89' Attaccante - 3 gol

- Vincenzo Ciotoli - Audace (Eccellenza/B) - 00' Attaccante - 2 gol

- Simone Toracchio - Tor Sapienza (Eccellenza/B) - 00' Attaccante - 2 gol

- Federico Valle - UniPomezia (Eccellenza/A) - 95' Attaccante - 3 gol

- Alessio Damiani - W3 Maccarese (Eccellenza/A) - '94 Attaccante - 3 gol