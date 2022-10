UniPomezia, le parole di Lupi "Ad Anzio sarà dura"

La vittoria in Coppa Italia ha dato morale all'UniPomezia, ora atteso dalla difficile sfida di Eccellenza con l'Anzio, presentata dalle parole dell'attaccante Marco Lupi. “Siamo molto soddisfatti del successo in Coppa perchè oltre ad aver centrato il secondo risultato utile abbiamo sfoderato un'altra prestazione convincente. L'importante era centrare la vittoria e dare così continuità. Ora però testa a domenica perchè ci aspetta un'altra battaglia come sarà quella sul campo dell'Anzio che è una grande squadra. Noi giocheremo per vincere, come sempre. Sappiamo bene che l'Anzio è una delle formazioni più forti del girone, personalmente conosco anche diversi dei loro giocatori, e perciò ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Sarà una battaglia, sportiva ovviamente, con loro che vorranno fare bella figura davanti ai loro tifosi e noi che andremo lì per cercare di tornare a casa con i tre punti e proseguire così nel nostro cammino”.