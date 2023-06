UniPomezia, l'elenco dei confermati

L’Unipomezia inizia a gettare le basi per la prossima stagione. Il club rossoblù ha così deciso di ripartire dalla sue certezze. A vestire la maglia dell’Unipomezia nel prossimo campionato ci sarà ovviamente il capitano Federico Valle, già pronto a lottare nuovamente per portare il nome della società ai massimi livelli. Con lui ci sarà anche il giovane Manuele Lo Schiavo, terzino di belle speranze. Al centro dell difesa mister Casciotti conterà poi sull’esperienza e sulla qualità di Diego Di Mauro. A centrocampo altre riconferme importanti con i nomi di Christian Ippoliti e Damiano Binaco. Davanti infine ancora spazio per le giocate e i gol di Alessandro Morbidelli e Marco Lupi. L’Unipomezia muove i suoi primi passi verso la stagione che verrà già pronta a lottare come sempre per i massimi livelli.

[comunicato ufficiale UniPomezia]