Eccellenza Lazio, Fine della corsa per Boreale e Certosa

Niente da fare anche al ritorno per le due squadre laziali impegnate negli spareggi nazionali dell'Eccellenza Lazio, Boreale e Certosa. Il risultato più pesante è quello della Boreale, che nella trasferta sarda non riesce a ribaltare l'1-2 dell'andata ed esce sconfitta con un pesantissimo 4-0. Il Budoni aveva chiuso il match virtualmente già al 41' del primo tempo sul 3-0, con tanto di gol subito dopo quindici secondi dal fischio d'inizio di Greco che ha tagliato le gambe ai giocatori laziali. Sempre Greco al 6' ha raddoppiato, con Lamacchia che al 41' ha chiuso il match sul 3-0, con i sardi che nel secondo tempo hanno arrotondato con il gol di Meloni e hanno staccato il pass per la finale promozione con gli umbri dell'Ellera. Destino simile ma di misura per il Certosa, che davanti ai suoi tifosi manca l'appuntamento con la rimonta e cede per 0-1 grazie al gol al 23' del secondo tempo di Riggioni che ha dato vittoria e qualificazioni al Fossombrone. Ora per i marchigiani ci sarà la sfida con gli emiliani dell'Agazzanese.

CERTOSA - FOSSOMBRONE 0-1 (23'st Riggioni)

BUDONI - BOREALE 4-0 (1' e 6'pt Greco, 41'pt Lamacchia, 31'st Meloni)