UniPomezia, le parole del vicepresidente Morelli "Puntiamo sui giovani"

“Abbiamo scelto di puntare su una linea giovane, ambiziosa e umile”. Esordisce così Emanuele Morelli, vicepresidente dell’Unipomezia che spiega la decisione di coinvolgere Luca Rubino nel progetto rossoblù: “Questa linea è stata inaugurata con la scelta di Casciotti come tecnico perché vogliamo premiare lo spirito di appartenenza, qualità rarissima nel calcio di oggi, oltre che la meritocrazia. Andrea è stato uno dei migliori giocatori del calcio dilettantistico degli ultimi anni oltre che un professionista che ha dato tutto per l’Unipomezia. Lui, e di conseguenza Rubino, vengono poi dalla scuola di uno dei migliori tecnici in circolazione che è Fabio Lucidi. Sono certo che sapranno far bene”. Morelli spiega poi l’importanza che avrà le figura di Rubino: “La considero una figura fondamentale perché darà continuità al lavoro in prima squadra nel settore giovanile dove verrà coadiuvato da Paolo Intelligenza sotto la gestione del direttore Lo Russo. Luca focalizzerà il lavoro su U18 e U19 con Paolo che via via lo introdurrà alle categorie più basse. Questa mia scelta ha trovato tutti d’accordo, a partire dal presidente Valle ovviamente, passando poi dal ds Panini, al dg Frezza e al responsabile del vivaio Lo Russo. Vogliamo continuare a migliorare le nostre giovanili, il cammino è lungo ma con queste persone credo che le basi siano solide e il futuro roseo”.

[ufficio stampa UniPomezia]