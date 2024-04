Malore per N'Dicka. Udinese-Roma, sospesa

La partita fra Udinese e Roma è stata sospesa per un malore che ha colpito N'Dicka nel secondo tempo. Il gicoatore è stato costretto ad abbandonare il campo in barella.

Al minuto 72, sul risultato di 1-1 con la squadra di De Rossi che aveva da poco trovato il gol del pareggio con Lukaku, dopo lo svantaggio iniziale firmato Pereyra su errore di Huijsen, N'Dicka cade a terra. Il giocatore africano avverte un dolore al petto e lascia il campo in barella ma cosciente.

La partita non riprende col difensore che viene portato nello spogliatoio. L'arbitro Pairetto sospende il gioco, De Rossi va a controllare le condizioni del suo giocatore. Al ritorno in campo DDR parla con arbitro e Cioffi, tecnico dell'Udinese, e a nome della squadra comunica che la Roma non se la sente di continuare la partita.

Passa altro tempo e alla fine la scelta della Roma è accolta dall'Udinese e Pairetto sospende la partita. Applausia da parte di tutto lo stadio.

Come riportato da Dazn, potrebbe trattarsi di infarto con N'Dicka trasferito immediatamente in ospedale.