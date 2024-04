Lazio, paura per Hysaj: la sua Ferrari va in fiamme con lui a bordo

Momenti di paura per Elseid Hysaj, rimasto intrappolato nella sua Ferrari che ha preso fuoco. L'incidente del terzino della Lazio risale allo scorso lunedì nella zona di Roma nord, secondo quanto si apprende, con il calciatore rimasto illeso e che si è allenato regolarmente negli ultimi giorni.

Hysaj era in auto col suocero alla guida della sua ultima auto di lusso acquistata recentemente per 160mila euro. Per motivi da appurare, la vettura ha improvvisamente preso fuoco, con le portiere rimaste bloccate. Ad assistere alla scena, da un'altra auto, la moglie.

Hysaj e il suocero sono alla fine riusciti a liberarsi, uscendo dalla vettura che è poi andata completamente distrutta. L'ipotesi più probabile è un guasto alla vettura. Il terzino biancoceleste ha sporto denuncia dopo aver evitato la tragedia.