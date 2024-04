Luis Alberto saluta la Lazio: "A fine stagione lascio"

Luis Alberto lascia la Lazio. Il fantasista spagnolo saluta i biancocelesti. Lo ha annunciato lo stesso centrocampista ai microfoni di Dazn al termine del match vinto all'Olimpico dalla squadra di Tudor contro la Salernitana. Il numero dieci ha poi ribadito le sue parole con un messaggio d'addio sul suo profilo Instagram: "Sinceramente è stato difficile per me in queste ultime settimane per quello che è successo - le sue parole nel post partita -. Sicuramente il prossimo anno non sarò nel progetto della Lazio. Ho già chiesto al club, che mi ha dato tanto, di liberarmi con il contratto. È arrivato il momento di farmi da parte".

Trentuno anni, arrivato a Roma nel 2016 Luis Alberto ha poi confermato il suo annuncio sui propri profili social: "Sono grato per le manifestazioni di affetto, il mio rapporto con i tifosi della Lazio è ottimo ed è solo un orgoglio. Ringrazio per tutto quello che hanno fatto in questi miei anni nel club, specialmente ai ragazzi della Curva Nord e della Tribuna Tevere che mi hanno sempre sostenuto. Vi avrò sempre nel cuore. Continuerò a lavorare duramente e a dare il massimo in campo fino all’ultimo minuto dell’ultima partita, come ho sempre fatto".

Arrivato alla Lazio nel 2016 con i biancocelesti ha conquistato una Coppa Italia (2018/2019) e due Supercoppe italiane (2017, 2019).