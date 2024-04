Lazio-Salernitana 4-1: Felipe Anderson bomber, Lazzari distratto

La Lazio vince per quattro a uno contro la Salernitana e torna alla vittoria dopo la sconfitta nel Derby. I biancocelesti calano i poker ai campani ultimi in classifica con Felipe Anderson mattatore di serata con una doppietta. Di Vecino e Isaksen le reti laziali. Non è una Lazio irresistibile quella oggi contestata all'Olimpico dai propri tifosi (fischi ai gol e al triplice fischio, ndr) che anzi permette ai campani di rientrare seppur per poco, in partita ma alla fine Tudor porta a casa tre punti fondamentali per il morale più che per la classifica.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila (dall'84' Isaksen); Lazzari, Vecino (dall’80’ Rovella), Kamada, Marusic (dal 58’ Hysaj); Felipe Anderson, Luis Alberto (dall’80’ Cataldi); Castellanos (dall’80’ Pedro). All.: Tudor

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Gyomber, Boateng (dal 46’ Legowski), Pirola; Zanoli (dal 46’ Zanoli), Maggiore (dal 46’ Manolas), Coulibaly, Bradaric; Tchaouna, Candreva (dall'85' Martegani); Ikwuemesi (dal 76’ Weissman). All.: Colantuono

Marcatori: 7’, 35’ Felipe Anderson (L), 14’ Vecino (L), 87' Isaksen (L); 16’ Tchaouna (S)

Ammoniti: Coulibaly (L)

Arbitro: Zufferli

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 6: Non perfetto nel primo tempo nei rinvii e nel bloccare il pallone. Più sicuro nella ripresa.

Patric 6: Non sempre preciso ma efficace.

Casale 6: Il migliore della retroguardia non rischia nulla.

Gila 5,5: Meno pulito del solito. Non totalmente esente da colpe sul gol ospite. (dall'84' Isaksen 6,5: Entra e mette la sua firma sul tabellino con bel destro).

Marusic 6: Partita onesta dell’esterno che non soffre Candreva. Nessun errore e nessun merito degno di nota. (dal 58’ Hysaj 6: Ordinato non rischia nulla).

Kamada 5,5: Non da mai l'impressione di essere padrone del gioco. Gira spesso a vuoto, in ritardo nei contrasti e impreciso.

Vecino 7: Solita grinta in mezzo al campo. Con caparbietà trova la rete del momentaneo 2-0. (dall’80’ Rovella 6,5: Con grinta recupera il pallone che prota al 4-1).

Lazzari 5,5: A sorpresa schierato a sinistra si mostra prevedibile. Nella sua partita poche corse importanti e la disattenzione nel gol campano.

Luis Alberto 6,5: Dai suoi piedi nascono il secondo e il terzo gol della Lazio. Spreca una grande occasione nella ripresa anche per via del riflesso di Costil. (dall’80’ Cataldi s.v.)

Felipe Anderson 7: In stato di grazia questa sera mette a segna una doppietta importante. Prima scippando il pallone a Candreva poi su assist di Luis Alberto. Nella ripresa cestina la tripletta sparando clamorosamente alto.

Castellanos 6: Gioca e lega attacco e centrocampo. Una sola opportunità di colpire ma trovo un attento Costil. (dall’80’ Pedro s.v.).

Tudor 6,5: Seconda gioia da quando è sulla panchina biancoceleste. Non è una Lazio bellissima e perfetta, ma oggi contro l'ultima in classifica contava vincere. C'è tanto ancora da lavorare.