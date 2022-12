SSD Ladispoli, ufficiale un ritorno dal calciomercato

Con la finestra di calciomercato è anche tempo di ritorni, come quello di Gianluca Salvato, con il Ladispoli che ha annunciato il ritorno del difensore sulla sua pagina di Facebook. "Altro acquisto in casa rossoblu. Un gradito ritorno che ci riempie il cuore di gioia, Gianluigi Salvato torna in rossoblu. Difensore forte e veloce che può ricoprire più ruoli in difesa, cresciuto a Ladispoli dove ha fatto tutte le trafile delle giovanili.".