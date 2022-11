Eccellenza Lazio top5, triplo De Vincenzi per la Luiss

Si apre con la tripletta del bomber della Luiss Andrea De Vincenzi questa settimana di top5 per i due gironi A e B di Eccellenza Lazio. L'attaccante classe 1995 ha steso con i suoi tre gol il Fonte Meravigliosa e regalato il quarto posto ad una Luiss vogliosa di agguantare i playoff. In vetta al girone B però resta sempre il Sora, che questa settimana allunga sul Gaeta grazie all'ennesima doppietta di Claudio Corsetti, trascinatore nel 3-1 interno nel posticipo contro l'Anagni. Fa il suo ingresso nella top5 l'ex primavera della Roma Jacopo Ferri, decisivo per il suo Certosa nella bella vittoria esterna per 3-1 a Colleferro. Ritorna in top5 invece Marco Giordani, che è una delle figure chiave dell'Anzio alla quinta vittoria di fila e strumentale con la sua doppietta nel 5-2 al FalascheLavinio. Il colpo di testa decisivo di Di Bari vale i tre punti in rimonta per l'UniPomezia, all'esordio del tecnico Gerli contro la Boreale.

I TOP5:

- Francesco Di Bari - UniPomezia (Eccellenza/A) - '94 Centrocampista - 1 gol

- Andrea De Vincenzi - AS Luiss (Eccellenza/B) - '95 Attaccante - 3 gol

- Jacopo Ferri - Certosa (Eccellenza/B) - '95 Centrocampista - 2 gol

- Marco Giordani / Anzio (Eccellenza/A) / 97' attaccante / 2 gol

- Claudio Corsetti / Sora (Eccellenza/B) / '86 attaccante / 2 gol