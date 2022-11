Eccellenza Lazio girone B, i risultati della dodicesima giornata

Come ogni weekend torna il girone B di Eccellenza Lazio, anche se questa volta mancherà Itri - Vicovaro, rinviata per l'allerta meteo di Itri. In attesa del Sora capolista impegnato nel posticipo si ferma il Gaeta, che nella trasferta di Torrenova non va oltre lo 0-0. Crolla in casa il Colleferro, battuto dal Certosa per 3-1 nonostante il gol di Oduamadi e finito in nove per le espulsioni di Bianchi e Moriconi. Volano Audace e Luiss, i primi corsari a Formia grazie al gol di Scibilia e i primi dominanti in casa contro il Fonte Meravigliosa con un poker che li proietta al quarto posto. Muove la classifica all'ultimo posto la Vigor Perconti, che impatta 1-1 con il Villalba. Cade in zona playout il Tor Sapienza, battuto dai gol di Beugré e De Iulis per il Ferentino.

FERENTINO - TOR SAPIENZA 2-0

VIGOR PERCONTI - VILLALBA 1-1

TORRENOVA - GAETA 0-0

COLLEFERRO - CERTOSA 1-3

INSIEME FORMIA - AUDACE 0-1

LUISS - FONTE MERAVIGLIOSA 4-0