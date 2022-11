Eccellenza Lazio girone A, i risultati della dodicesima giornata

In attesa dei posticipi si è conclusa gran parte della dodicesima giornata del girone A di Eccellenza Lazio. Protagonista ancora l'Anzio, che mantiene la vetta con il 5-2 interno contro il FalascheLavinio. Protagonista Giordani, autore di una doppietta che manda i suoi a 26 punti in classifica. Cambiano le gerarchie alle spalle dell'Anzio, con il Maccarese che vola al terzo posto con il 5-1 rifilato ad una Polisportiva Cimini e l'Aurelia che frena in trasferta contro il Cerveteri. Si ferma anche il Primavera, che in casa contro il Nettuno non va oltre l'uno ad uno, con D'Auria che di testa risponde al vantaggio iniziale casalingo di Panico. Pareggio anche tra Fiano Romano e Vis Sezze, mentre il Quarto Municipio sale al sesto posto inguaiando l'Indomita Pomezia ultima in classifica.

Anzio - Falaschelavinio 5-2

Campus EUR - Astrea 1-0

Cerveteri - Aurelia Antico Aurelio 1-0

Fiano Romano - Vis Sezze 1-1

Quarto Municipio - Indomita Pomezia 3-2

W3 Maccarese - Polisportiva Cimini 5-1

C.S Primavera - Nettuno 1-1